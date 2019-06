Obama ospite di George Clooney e Amal a Villa Oleandra

Laglio si prepara ad accogliere Barack Obama e famiglia, che trascorreranno un weekend a Villa Oleandra ospiti degli amici George e Amal Clooney.

Gli abitanti del paesino sul Lago di Como, di cui Clooney è cittadino onorario, sono ormai abituati al via vai di attori e celebrità, ma questa volta si tratta di una visita davvero prestigiosa. L'ex Presidente degli Stati Uniti atterrerà a Milano venerdì, dopo un breve soggiorno in Provenza, per poi proseguire alla volta della storica dimora affacciata sul Lago.

Le voci di una visita di Obama, accompagnato dalla moglie Michelle e le figlie Sasha e Malia, a casa Clooney si rincorrono da giorni, ma sono diventate notizia ufficiale a seguito dell’annuncio del sindaco di Laglio Roberto Pozzi, che ha rilanciato l’ordinanza pensata per tutelare la riservatezza dell’attore e rinforzato il piano di sicurezza.

Le misure anti curiosi e paparazzi prevedono il divieto di avvicinarsi a Villa Oleandra, con multe per i trasgressori, ma anche limitazioni stringenti per l’utilizzo di droni. In occasione dell'arrivo degli Obama dovrebbe scattare anche un ulteriore divieto di sosta: "Verrà chiuso per due giorni, sabato e domenica, il parcheggio sul retro di Villa Oleandra, perché dovrà essere messo a disposizione delle auto del servizio di sicurezza. Sul territorio e anche sul lago saranno in servizio numerosi uomini e mezzi delle forze dell’ordine", ha detto il primo cittadino. "È sempre in vigore anche la nostra ordinanza, che vieta il transito davanti alla dimora storica".