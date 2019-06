Gli italiani mentono sulle loro vacanze!

Con l’arrivo dell’estate milioni di italiani hanno scelto e prenotato le proprie vacanze. In molti hanno già iniziato a vantarsi con i colleghi e i familiari delle esclusive mete scelte per le ferie. Ma è davvero così?

Uno studio realizzato da Jetcost, motore di ricerca di voli e hotel, ha rivelato che il 32% degli italiani mente riguardo le proprie vacanze.

Le bugie più comuni riguardano gli hotel e il meteo. Jetcost ha effettuato un sondaggio su 3 mila persone divise per nazionalità: britannici, italiani, spagnoli, tedeschi, francesi e portoghesi. Come prima domanda, a tutti gli intervistati è stato chiesto esplicitamente se avessero mentito o esagerato su un aspetto delle loro vacanze e il 65% ha risposto positivamente. Le bugie più frequenti?

1- Condizioni meteo trovate in vacanza, 33%

2- La meta, 32%

3- Qualità dell’alloggio, 25%

4- La quantità di alcol consumato, 23%

5- Denaro speso, 21%

6- Attività culturali effettuate, 17%

Le motivazioni che hanno spinto gli intervistati a mentire ad amici e familiari riguardo le proprie vacanze sono diverse: al primo posto troviamo le persone che si vergognavano di raccontare dove avevano trascorso le proprie vacanze (34%), seguite da chi voleva impressionare (28%). C'è invece chi addirittura non è andato da nessuna parte (25%). Le bugie vengono dette per lo più ai colleghi (34%), ma anche ad amici (26%) e familiari (13%).

Il popolo più bugiardo non è però quello italiano: secondo il sondaggio di Jetcost infatti, al primo posto ci sono gli spagnoli, seguiti dai nostri connazionali, mentre alla terza piazza troviamo i portoghesi. Fuori dal podio i britannici, al quinto posto i francesi e ultimi i tedeschi.