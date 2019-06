Spettacolo nel cielo: arriva la Luna Fragola!

Preparate i binocoli e i telescopi, il 17 giugno ci sarà la Luna Fragola. A dare la notizia è stata la Nasa, che ha informato tutti gli appassionati dell'evento. La Luna sarà visibile in Italia dopo le 21, anche se non sarà nella sua massima luminosità.

La Luna Fragola è nominata così perché avviene nel periodo in cui si raccolgono le fragole nelle varie regioni del Nord America, dove risiedono tuttora diverse tribù. Solo in Messico e in vari Stati del centro America infatti si potrà vedere la Luna Fragola al massimo del suo splendore. La Luna Fragola è la sesta luna piena dell’anno e l’ultima del periodo primaverile, ed è ritenuta anche come uno degli avvenimenti astronomici più romantici.

In Europa però questo fenomeno è chiamato in diversi modi: Luna del Miele - per la forte presenza di matrimoni in questo mese e per via della maturazione del miele – e Luna della Rosa - per la sua strana colorazione.