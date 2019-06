E' la musica a renderci umani

«Senza la musica la vita sarebbe un errore» affermava Friedrich Nietzsche nel XIX secolo e sembra avesse proprio ragione! Grazie ad un esperimento condotto alla Columbia University, si è scoperto come la musica sia una delle caratteristiche che ci rendono umani.

Lo studio voleva far notare la differenza di percezione delle melodie tra gli esseri umani e le scimmie, due specie con un sistema cerebrale molto simile. Per questo motivo sono stati riprodotti brani di Mozart per monitorare la risposta dei soggetti: i macachi non hanno avuto nessuna reazione, a differenza degli uomini. La risposta è molto semplice: per ogni persona, ascoltare una melodia o dei suoni armoniosi attiva la corteccia uditiva, mentre nei macachi questo non accade e anzi, hanno una preferenza per i richiami privi di intonazione. «Questo suggerisce che l’apprezzamento per la melodia ha forse modellato la struttura del cervello umano» ha affermato Bevil Conway, neuroscienziato specializzato nella percezione del colore nel cervello dei National Institutes of Health.

Conway è stato aiutato dal neuroscienziato Sam Norman-Haignere, che essendo un grande appassionato di musica, ha voluto testare se ci fossero delle reali differenze nell’ascolto di musica tra scimmie ed esseri umani ed il loro esperimento è stato in seguito pubblicato sulla rivista Nature Neuroscience.