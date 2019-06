Baby Archie: ecco la foto più bella (e tutte le notizie sul battesimo)

Meghan Markle e il Principe Harry hanno pubblicato sulla loro pagina Instagram una bellissima foto di Baby Archie. L'occasione è stata la festa del papà (che in Gran Bretagna si è celebrata domenica 16 giugno): il Royal Baby è apparso così in uno scatto in bianco e nero, aggrappato dolcemente alla mano del suo papà.

Dopo la foto, arrivano anche le prime indiscrezioni sul battesimo di Baby Archie. Si svolgerà a luglio, nella cappella di San Giorgio, a Windsor, dove Meghan e il Principe Harry si sono sposati lo scorso anno. Qui è stato anche battezzato il Principe Harry.

L'abito del Royal Baby sarà quello della tradizione: una replica esatta della veste Honiton Lace Christening, che fu usata per la prima volta per il battesimo della piccola Victoria Adelaide Mary Louisa, primogenita della Regina Vittoria e del Principe Alberto, il 10 febbraio del 1841. Ben 62 Royal Baby (e di loro, 5 futuri Sovrani) hanno indossato quel capo da allora. La cerimonia sarà riservata a pochi parenti: i genitori, naturalmente, i nonni (il Principe Carlo e Camilla, la madre di Meghan), Kate Middleton e il Principe William. Non ci sarà invece la Regina Elisabetta, a causa di impegni precedenti. D'altronde, la Sovrana non era stata presente neanche la battesimo di Baby Louis, lo scorso anno.

E i padrini? Ancora top secret. Trai nomi citati con più insistenza, quello di George Clooney. Staremo a vedere se la star di Hollywood sarà presente al battesimo. Come invitato o con un ruolo più di spicco...