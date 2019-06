Abitudini che ci fanno perdere tempo. Non solo social network e disordine!

Quante volte vi è capitato di dire “incredibile, è già così tardi”? Nella vita di tutti i giorni ci sono piccoli vizi che ci fanno perdere tempo prezioso. Per evitare queste situazioni è necessario arginare queste cattive abitudini. Vediamo insieme come fare.

La prima fonte di perdita di tempo sono i social network: tutti credono di passarci solo qualche minuto al giorno, in realtà si tratta di intere ore trascorse davanti al proprio smartphone o al pc. Il consiglio è quello di tenere i social lontani da voi, soprattutto mentre si è a lavoro. Discorso molto simile per app di chat e messaggistica istantanea, che fanno perdere ore e ore della giornata.

Un altro “ladro” di tempo è il disordine. La motivazione è semplice: la confusione di oggetti e vestiti obbliga a passare del tempo nel cercare cose che, con un po’ di cura in più, si avrebbe a portata di mano. Quando si è disordinati anche trovare una penna o un foglio diventerà un’impresa! Meglio fare un po’ di ordine, in tal modo si riescono a recuperare importanti minuti della giornata.

Altro essere eccessivamente perfezionisti ci ruba tempo prezioso! La mania del controllo e dell’ordine è spesso una seccatura in termini di tempo. Pulire in modo ossessivo la casa, controllare in maniera compulsiva se porte e finestre sono chiuse fanno perdere decine e decine di minuti. Meglio cercare di allontanare le proprie ossessioni e godere del tempo guadagnato, magari facendo una passeggiata o dedicandosi ad un hobby.