L'Isola d’Elba è la meta estiva preferita dagli italiani!

La meta perfetta per le vacanze dell’estate 2019 per gli italiani è l’isola d’Elba! L’isola toscana si conferma ancora una volta uno dei luoghi più amati dai turisti con il suo bellissimo mare e la sublime enogastronomia.

La notizia è stata diffusa dal noto portale TripAdvisor in occasione dell'annuale “Summer Vacation Destinations Report”, che mostra le preferenze degli italiani in fatto di vacanze. La ricerca si è basata su un campione di 4700 viaggiatori.

L’isola d’Elba si è aggiudicata il prestigioso riconoscimento, seguita immediatamente da Rimini e Riccione. Appena fuori dal podio troviamo Vieste, che guadagna diverse posizioni rispetto all’anno passato. Quinto posto per l’intramontabile Ischia, con le sue spiagge mozzafiato e tanto verde. Segue subito dopo Villasimius in Sardegna, mentre alla settima posizione troviamo Ricadi (Vibo Valentia) e le zone del Faro di Capo Vaticano. Non poteva mancare Roma, new entry, che si posiziona ottava, seguita da San Vito Lo Capo (Sicilia) e Ugento (Puglia) che chiudono la top 10.

Non solo Italia. Il report evidenzia infatti anche le preferenze degli italiani all’estero. Mai come quest’anno i turisti hanno deciso di puntare sulle isole e in particolare sulla natura: nelle prime posizioni troviamo delle bellissime location piene di parchi e riserve naturali. Ecco la top 10 delle mete estere preferite dagli italiani:

1- Creta

2- Maiorca

3- Santorini

4- Ibiza

5- Rodi

6- Minorca

7- Londra

8- New York

9- Sharm El Sheikh

10- Parigi