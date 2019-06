L'hotel a picco sul mare. Lo spettacolare resort a Polignano a mare

Bellissimi, esclusivi, suggestivi e soprattutto a picco sul mare. Pernottare in uno di questi hotel non può che essere un'esperienza indimenticabile, fatta di panorami spettacolari e servizi di lusso.

Si tratta di strutture dotate di ogni comfort, luoghi da sogno che sono diventati meta ricercata ed esclusiva per turisti che amano le comodità e le bellezze del paesaggio.

Oltre a conquistare i turisti, questi resort costruiti come fossero scogli a picco sul mare, hanno attirato l’attenzione di milioni di utenti social agli occhi dei quali non è certo passato inosservato l’hotel a cinque stelle Grotta Palazzese a Polignano a Mare, in provincia di Bari.

15 suite che si affacciano direttamente sul mare, un terrazzo di 50 metri con vista mozzafiato, bagno turco o Iacuzzi idromassaggio e un incantevole ristorante ricavato all'interno di una grotta, da cui l'intero complesso prende il nome.

I gestori scelgono la prudenza, specificando in ciascuna stanza il divieto di tuffarsi oltre a quello di pescare e non vengono accettati bambini sotto i 12 anni, proprio per evitare qualsiasi tipo di rischio.