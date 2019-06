Celine Dion: non tornerei ai miei 20 anni. Ora sono sicura di me!

E' un messaggio forte e chiaro quello di Celine Dion: «Sto bene con me stessa e mi sento libera di fare ciò che voglio». A 51 anni, la cantante si mostra sicura di sé, forte e felice per i traguardi raggiunti. Soprattutto quelli personali: «Mi scopro ogni giorno di più. Sono una donna che ha preso in carico il suo destino, piena d'energia, innamorata della vita», ha dichiarato al magazine Elle «Non è mai troppo tardi per iniziare. A 51 anni, sento di essere al mio picco!».

Celine non rimpiange affatto i vent'anni e la giovinezza (tra l'altro, fu vittima di bullismo da ragazzina), come ha rivelato durante un'intervista con il settimanale D: «Non tornerei mai ai miei 20 o 30 anni, quando mi stavo ancora scoprendo. Adesso sono felice delle mie passioni, del lavoro, dell’amicizia e della maternità. Sto bene con me stessa e mi sento libera di fare ciò che voglio, dove e quando mi pare. Non mi sono mai sentita così bella e forte. E il meglio deve ancora venire».

Adesso Celine Dion è stata scelta dal brand L’Oréal Paris come testimonial internazionale. Un segnale forte, per ribadire che la bellezza delle donne non è legata all'età. E un messaggio di cui Celine si fa portavoce con tutta se stessa, come ha postato sulla sua pagina Instagram: «Sono fiera di essere testimonial per L’Oréal Paris e poter diffondere le magiche parole "io valgo" a tutte le donne del mondo. Sono entusiasta all'idea di usare la mia voce per dare alle altre donne la carica per sentirsi meravigliose, sicure di sé e per imparare ad amarsi».

(Foto Getty Images)