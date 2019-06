Viaggiare rende più belli e intelligenti!

Se non sapete come tornare di buon umore lasciate perdere tutto quello che state facendo, cercate la meta che più vi piace e prendete il primo aereo a disposizione!

È infatti scientificamente dimostrato che chi viaggia è più felice, intelligente ma soprattutto più bello.

Solitamente l’identikit medio di un viaggiatore corrisponde ad una persona sicura di sé e che riesce a mettere a proprio agio chiunque abbia di fianco e soprattutto non teme le nuove esperienze. Sono persone con una forte personalità, dote che in molti trovano incredibilmente interessante oltre che utile nella vita di tutti i giorni. D’altronde riuscire a farcela senza l’aiuto di nessuno, muoversi tranquillamente in posti sconosciuti e senza conoscere la lingua, sono tutti avvenimenti che cambiano il proprio modo di essere.

Il tipico viaggiatore è inoltre una persona molto coraggiosa, che riesce senza problemi a individuare i rischi di una possibile situazione e reagire immediatamente e con decisione, inoltre è un perfetto compagno di bevute o di vita, grazie alla sua apertura mentale e voglia di scoprire cose nuove.