Il gelato non fa ingrassare! Basta evitare le creme

Il gelato non fa ingrassare, se consumato con un po’ di attenzione!

Con questa bella notizia e l'estate in arrivo, via libera a squisiti gelati senza troppe preoccupazioni per la linea. L’importante è scegliere con cura i gusti: meglio evitare le creme, gli affogati e quelli con i liquori, prediligendo solo i gusti alla frutta.

Largo spazio dunque ai gelati con frutta fresca o di stagione, ancora meglio se biologici o a chilometro zero, perché oltre ad essere buoni sono anche più salutari.

Un altro consiglio utile è certamente quello di limitare la quantità: al massimo due palline di gelato, evitando ovviamente la panna, le cialde e le varie farciture. Di solito quando si mangia il gelato lo si fa camminando ed è uno dei modi migliori poiché, rimanendo in movimento, si bruciano immediatamente una parte delle calorie che si ingeriscono.

Infine c’è l’eterno dilemma: meglio la coppetta o il cono? Per mantenere la linea, la risposta corretta è la prima, “la coppetta”, poiché le cialde possono contenere fino a 300 calorie.