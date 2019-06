Il Tirreno è il mare più bello del 2019

Per una vacanza sul mare più bello d’Italia scegliete il mar Tirreno!

Legambiente e Touring Club Italiano hanno conferito alla costa tirrenica il premio “mare più bello 2019”.

Per l’occasione sono state premiate con “5 vele” anche 7 località turistiche balneari: si tratta del riconoscimento più alto attribuito dalle due associazioni. Quest’anno le località premiate si affacciano proprio sul Tirreno: il Cilento Antico, Pollica (in provincia di Salerno), Maremma Toscana e Posada (Nuoro), Castiglione della Pescaia (Grosseto), Terre della Baronia e Parco di Tepilora.

Legambiente e Touring Club Italiano hanno stilato anche una classifica delle regioni con più località a “5 vele”: a guidare la classifica è la Sardegna, seguita immediatamente da Sicilia, Puglia, Campania e Toscana. Per la realizzazione di questa lista sono state tenute in considerazione diverse caratteristiche ambientali e che riguardano la qualità delle strutture alberghiere.

Tra le 97 località scelte da Legambiente e Touring Club Italiano, solo queste hanno ricevuto il riconoscimento delle “5 vele”:

- Baronia di Posada, Baunei, Chia, Bosa e Gallura in Sardegna;

- litorale nord di Trapani, isola di Ustica e di Pantelleria in Sicilia;

- Parco Agrario degli Ulivi secolari, Alto Salento Adriatico e Alto Salento Jonico in Puglia;

- Cilento Antico e la costa del Mito in Campania;

- Costa d’Argento e isola del Giglio in Toscana;

- Cinque terre in Liguria.

Tra le novità della classifica di Legambiente e Touring Club Italiano 2019 l’introduzione dei comuni “plastic free”, ovvero quelli che hanno adottato diverse misure per ridurre l’utilizzo della plastica. In tutta Italia sono stati premiati 32 comuni, tra cui Capri, Ischia, San Vito Chietino, Otranto, Isole Tremiti, Taormina e San Vito lo Capo.