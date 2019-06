Angelina Jolie ancora più magra fa preoccupare i fan

Fan preoccupati per la salute di Angelina Jolie: le ultime foto che ritraggono l'attrice hanno infatti impensierito gli estimatori della Jolie. Nelle immagini, Angelina è in visita ai rifugiati lungo il confine tra Colombia e Venezuela, nel suo ruolo di Alto Commissario dell’ONU.

Angelina Jolie indossa una tunica chiara e ampia: che però, secondo molti, nasconde una magrezza eccessiva. Davvero preoccupante. I commenti sul web riportano frasi di questo tipo: «Sta diventando sempre più magra e pallida». A queste preoccupazioni si aggiungono le voci secondo cui la Jolie non stia mangiando da qualche tempo e abbia preparato il testamento. Non si tratta di fonti ufficiali, dunque potrebbero essere solo pettegolezzi malevoli. E inoltre fare testamento non implica certo l'essere in punto di morte. Angelina Jolie ha sempre fatto della magrezza una costante del suo fisico. E affrontare un'impegno come quello dell'ONU richiede forza. Dunque, speriamo che le preoccupazioni dei fan siano totalmente infondate.

(Foto Getty Images)