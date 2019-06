Meteo, weekend di fuoco: previsti fino a 42 gradi in tutta Italia!

Si avvicina sempre di più il 21 giugno, giorno in cui entra ufficialmente in vigore l’estate ma il caldo è già arrivato. L’ondata di maltempo che sta attualmente attraversando il Nord verrà presto spazzata via dalle calde correnti che attraverseranno tutto il Centro e Sud Italia.

Entro venerdì 14 giugno le temperature subiranno un netto aumento, con picchi addirittura di 42 gradi centigradi nelle aree interne. In tutto il Sud il termometro salirà mentre la Puglia sarà la regione più bollente di tutto il meridione con 37-38 gradi di media. Anche al Centro e Nord Italia le temperature subiranno una importante impennata, soprattutto nelle grandi città che verranno investite da un’autentica ondata di caldo: previsti 38°C a Firenze, 35°C a Milano, Bologna e Roma.

Il weekend si prepara ad essere uno dei più caldi di sempre ma la situazione cambierà sin dalla prossima settimana, con il caldo che diminuirà lentamente e che lascerà spazio a un leggero abbassamento delle temperature, soprattutto al Sud.