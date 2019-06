Four Seasons: chiude il ristorante amato da Jacqueline Kennedy

Ha definitivamente chiuso il Four Seasons, uno dei ristoranti più celebri di New York. L'11 giugno 2019 è stato l'ultimo giorno di apertura dello storico locale aperto nel 1959 all'interno dello splendido grattacielo Seagram Building di Park Avenue, progettato dall’architetto Ludwig Mies van der Rohe.

Il Four Seasons era il ristorante delle celebrità. Quelle vere, con nomi altisonanti come quelli di Jacqueline Kennedy, Lady Diana o Principessa Margaret. La rivista Esquire creò il termine "power lunch" per descrivere i pranzi dei potenti che si svolgevano ai suoi tavoli. Fu al Four Seasons che il presidente John F. Kennedy festeggiò i suoi 45 anni. E qui Barack Obama si fermò a mangiare nel 2010.

Ai tavoli del Four Seasons si sono seduti politici di spicco (Henry Kissinger, segretario di stato USA e tutti i presidenti degli Stati Uniti tranne Richard Nixon), attori di fama (Catherine Zeta-Jones), finanzieri e artisti (David Bowie). Alle pareti del locale erano appese opere di Picasso e Jackson Pollock; i murales erano di Mark Rothko (che adesso sono alla Tate Modern di Londra). Tutto al Four Seasons era firmato da artisti statunitensi di grido: dalle preparazioni degli chef stellati fino alle ciotole del pane, per fare del locale un vero simbolo della cultura alta a stelle e strisce.

Le difficoltà erano nate pochi anni fa: nel 2016 il Four Seasons era stato chiuso per lavori di rinnovo ed era stato riaperto in una nuova sede sulla East 49th Street. Adesso la chiusura definitiva: i gusti della clientela sono cambiati e il Four Seasons non attira più i grandi di una volta. Le porte si chiudono, la storica insegna smette di brillare. Resta solo il ricordo. E le scene dei film in cui il Four Seasons era apparso: "Inside Man" con Denzel Washington e "La frode" con Richard Gere.

(Foto Getty Images)