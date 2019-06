In Sardegna il villaggio più bello d’Italia, secondo la Cnn!

Dove passare le vacanze? La Cnn suggerisce Bosa, un piccolo paesino sardo! Si tratta di un borgo situato tra Planargia e Montiferru Occidentale, in Sardegna, secondo la Cnn uno dei villaggi più belli d’Italia. L’emittente televisiva statunitense ha stilato una classifica delle 20 località italiane da visitare inserendo la località sarda nella top 10.

«Arte incredibile, linguaggio affascinante, bellissimi panorami e cibo favoloso» così la Cnn inizia a parlare di Bosa, situata sulla costa occidentale della Sardegna, in provincia di Oristano. Il servizio televisivo mandato in onda negli Stati Uniti ha mostrato tutte le bellezze del posto: la costa, il Temo, le case, le boutique, e molto altro ancora. «Questo borgo medievale è diviso in due parti dal fiume Temo, unico fiume navigabile della regione e che attira migliaia di appassionati di kayak» afferma la Cnn. D’altronde i magnifici paesaggi, contornati dalle bellissime case multicolore e dai palazzi di roccia magmatica rosa, rendono Bosa uno spettacolo unico. Il programma si è soffermato anche sul maestoso Castello di Serravalle, situato sopra la città e costruito nel 12esimo secolo dalla famiglia toscana dei Malaspina.

Il servizio statunitense è stato seguito da molti italoamericani che hanno prontamente iniziato a condividere e riempire i social network con video e foto di Bosa. Persino il Consolato Italiano a Philadelphia ha dedicato un post sul proprio account Facebook alla cittadina sarda.