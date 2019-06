Addio a Valeria Valeri, l'attrice gentile

E' scomparsa a Roma, a 97 anni, Valeria Valeri, grande attrice italiana, dalla lunga carriera teatrale.

Valeria Valeri era nata a Rona l’8 dicembre 1921. In teatro aveva interpretato Shakespeare, Cecov, Dostoevskji. Il pubblico la conosce però soprattutto per i suoi ruoli in tv: Valeria Valeri era stata la protagonista della celebre serie tv "La famiglia Benvenuti", che raccontava con ironia la vita di famiglia italiana; era anche stata la mamma del terribile Giannino Stoppani (interpretato da Rita Pavone in "Il giornalino di Gian Burrasca", diretto da Lina Wertmüller); aveva anche interpretato la cantante Giuseppina Strepponi nella serie dedicata a Giuseppe Verdi. Ultimamente aveva recitato nella fiction "Un medico in famiglia"e al fianco dei ragazzi di "Amici" di Maria De Filippi, nel musical "Portamitanterose.it". Era anche stata doppiatrice per le celebri soap "Capitol" e "Beautiful".

Era da sempre legata all'attore Enrico Maria Salerno, da cui aveva avuto la figlia Chiara.

(Foto Getty Images)