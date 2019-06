Gwyneth Paltrow rivela il segreto del suo (felice) matrimonio

Gwyneth Paltrow è davvero felice con il marito Brad Falchuk. E siccome Gwyneth è sempre pronta a dispensare consigli sul benessere, non poteva certo omettere di rivelare quale sia il segreto per una relazione di coppia serena.

Così, la Paltrow ha dichiarato al Sunday Times che l'armonia con il marito si deve anche al fatto che la coppia non vive insieme tutti i giorni della settimana.

Per la precisione, Gwyneth e Brad vivono insieme solo quattro notti su sette, a casa dell'attrice. Il quinto giorno, Brad torna nella sua casa. Per Gwyneth, Brad è «l’uomo giusto, quello a cui ero destinata» e il loro modo di vivere in coppia ha già entusiasmato parecchi, come ricorda la Paltrow stessa: «Tutti i miei amici sposati dicono che il modo in cui viviamo è quello ideale e che non dovremmo cambiare nulla».

L'idea di vivere un po' insieme e un po' in case separate non è però farina del sacco di Gwyneth. A suggerire all'attrice la soluzione è stato infatti il suo insegnante di intimità.

Sia Brad che Gwyneth posseggono splendide ville a Los Angeles. In quella della Paltrow inoltre c'è sempre posto per Chris Martin, ex marito padre dei figli dell'attrice, Moses Bruce Anthony, 13, e Apple Blythe Alison, 15. Chris Martin è ormai per la Paltrow «come un fratello» ed è spesso ospite di Gwyneth e di Brad, con cui sembra aver trovato un'intesa perfetta. Al trio si è ultimamente aggiunta la nuova fidanzata di Chris, Dakota Johnson.

