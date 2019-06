Web Marketing Festival 2019: musica e show con Queen e Pink Floyd

Si avvicina l’appuntamento con la settima edizione del Web Marketing Festival, l’evento dedicato all’innovazione sociale e digitale che si terrà a Rimini il 20, 21 e 22 giugno. Quest’anno, ad accompagnare il Festival ci sarà tanto divertimento, musica, show e intrattenimento con la presenza delle tribute band dei Pink Floyd e dei Queen.

Saranno numerosi gli spettacoli durante i 3 giorni del Festival che intratterranno il pubblico come i tanti “Buskers”, gli artisti di strada, e l’inedita One Love Machine, una band composta esclusivamente da robot!

Si inizierà il 20 giugno sul Mainstage con i The Dark Machine, la cover band dei Pink Floyd che riscalderà il palco con gli indimenticabili brani della band britannica che ha fatto la storia della musica. Per l’occasione il grande protagonista sarà l’album “The Wall”, che quest’anno festeggia il suo trentennale.

Il 21 giugno sarà la volta dei Queenmania, tribute band dei Queen, che daranno il via alla seconda giornata del Web Marketing Festival 2019. Sul Mainstage salirà anche Giuseppe Azel Cuna con la sua beatbox, spazio inoltre anche a “I Sansoni”, duo comico che si è fatto strada con una satira pungente. Le sorprese non finiranno qui: confermate le presenze di Casa Surace, la factory di produzione formata da un gruppo di ragazzi divenuti famosi tramite video sul web, e “I Soldi Spicci”, duo comico direttamente da Colorado Cafè. A chiudere la manifestazione ci sarà un lieto ritorno, quello di Paolo Cevoli, comico salito alla ribalta tramite Zelig e già ospite al WMF.

Il 21 giugno inoltre, presso il Samsara Beach di Riccione, si terrà la festa ufficiale del WMF con tanta musica e intrattenimento che per l’occasione verranno ospitati in una location da sogno sulla riviera romagnola, per una serata all’insegna del divertimento, del relax ma anche del networking.

Il Web Marketing Festival, che si terrà il prossimo 20, 21 e 22 giugno al Palacongressi di Rimini, ospiterà più di 70 eventi e 55 sale formative, oltre alle numerose iniziative come la Startup Competition, l’Hackathon su intelligenza artificiale e Blockchain, il Digital Job Placement, la fiera sulle professioni digitali, e molto altro ancora. A condurre il Festival ci sarà Cosmano Lombardo, CEO e Ideatore del WMF, insieme alla splendida Diletta Leotta, madrina del Festival nella seconda e terza giornata.

Di seguito, un video dei vari artisti che hanno partecipato nelle scorse edizioni del Web Marketing Festival.