Londra. La piscina sul tetto del grattacielo sarà la più bella al mondo!

Una Infinity Pool sul tetto di un grattacielo di Londra. È questo il nuovo futuristico progetto che vedrà la luce nel 2020. La piscina sarà realizzata a 220 metri di altezza e consentirà una vista a 360 gradi di tutta la città.

La vasca verrà realizzata sul tetto di un grattacielo di 55 piani ed in molti hanno già affermato che sarà la piscina più bella del mondo. «Verrà realizzata in materiale acrilico che renderà la piscina completamente trasparente» si legge sul sito del costruttore britannico Compass Pools, famoso per le sue incredibili vasche extralusso realizzate per vip di tutto il mondo. «Anche il pavimento sarà trasparente, permettendo ai visitatori di vedere i nuotatori e il cielo. Inoltre la sera si illuminerà di diversi colori». Per dar vita a questo progetto verranno utilizzate diverse tecnologie di ultima generazione per controllare il vento e la temperatura dell’acqua.

Ma se l’Infinity Pool ricopre per intero il tetto, come vi si accede? La risposta è arrivata direttamente da Alex Kemsley, direttore tecnico di Compass Pools, che afferma che verrà realizzata una scala a chiocciola ed una camera stagna in modo da entrare ed uscire dalla vasca dal piano inferiore, un’entrata ed un’uscita degni del miglior film di James Bond!