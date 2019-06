Una vacanza da sogno a New York? L’Empire State Building la crea su misura per voi!

Indecisi su cosa visitare a New York? Da oggi potete affidarvi alla guida turistica dell’Empire State Building!

Il grattacielo della Grande Mela ospita infatti una mostra interattiva denominata “NYC: Above and Beyond”, che offre ai turisti itinerari personalizzati sui luoghi da visitare a New York.

Una volta arrivati alla mostra, i visitatori potranno rispondere ad alcune domande circa i propri interessi e i giorni a disposizione per girare la metropoli. Quindi verranno loro indicate una serie di attrazioni, attività e ristoranti, selezionati su misura in base alle preferenze espresse, per godere al meglio di Brooklyn, Manhattan, il Queens e tutte le numerose attrazioni di New York.

Naturalmente il primo passo è la visita dell’incredibile grattacielo, con tappa obbligata agli osservatori situati all’86esimo e al 102esimo piano per ammirare il bellissimo skyline della città.

La guida personalizzata dell’Empire State Building può essere facilmente inviata tramite email o direttamente sullo smartphone, pronta all’uso.