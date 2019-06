Fumo vietato sulle nostre spiagge: la richiesta del Codacons ai prefetti

Fumare in spiaggia? Probabilmente diventerà una (cattiva) abitudine del passato. Il Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori) ha infatti dichiarato che invierà una diffida ai perfetti italiani perché il divieto di fumo sia rispettato su tutte le spiagge italiane. Il Codacons chiede «alle amministrazioni comunali l'adozione di apposite ordinanze tese a stabilire divieti di fumo e di abbandono di prodotti da tabacco sulle spiagge di loro competenza» e promette che «denuncerà i Comuni per concorso in inquinamento e in danneggiamento aggravato del patrimonio naturale» se il suo invito sarà disatteso.

L'invito ai prefetti segue l'appello del Codacons al Ministero dell'Ambiente. Il 2019 è dunque l'anno della battaglia contro il fumo di sigaretta sulle spiagge. Come infatti ricorda il Codacons, mentre «è alta l'attenzione sul fronte plastica», il problema del fumo in spiaggia vede una «situazione attuale è a macchia di leopardo», che causa «incertezze tra i cittadini e disparità di trattamento». Inoltre è innegabile «che non è stato fatto ancora abbastanza per tutelare la salute dei bagnanti dai rischi connessi al fumo e per difendere l'ambiente», dal momento che sulle spiagge italiane, per la maggior parte «non vige alcun divieto».

Arriva intanto la notizia che Bibione, in Veneto, sarà la prima spiaggia in cui il divieto di fumo scatterà dalla prossima estate. Il progetto è nato negli anni scorsi. Nel 2011 si iniziò a vietare il fumo lungo la battigia; nel 2014 arrivò il progetto "Respira il mare", per far godere la brezza marina a tutti i villeggianti. Adesso è il momento della spiaggia smoke free. E gli incalliti fumatori? Avranno a disposizione aree appositamente attrezzate. Con la speranza che però si lascino affascinare dall'aria pulita e abbandonino le sigarette, almeno durante il relax in spiaggia...



(Foto Getty Images)