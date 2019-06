Calamite sul frigorifero. Gli esperti mettono in guardia

Le calamite sono tra i souvenir più acquistati, ma attenzione a dove vengono attaccate!

Riempire l'anta del frigorifero dei ricordi delle vacanze, potrebbe infatti danneggiare l'elettrodomestico. A rivelarlo numerosi studi che hanno constatato come il campo magnetico delle calamite danneggi gli elettrodomestici di ultima generazione.

I nuovi frigoriferi, quelli con touchscreen ed altamente tecnologici, sono molto più predisposti a malfunzionamenti in presenza di calamite. Il motivo sono i campi magnetostatici creati dai magneti che, a differenza di quelli elettromagnetici, non sono nocivi per la salute dell’uomo, ma con il tempo potrebbero essere fonte di disturbo per il buon funzionamento del frigorifero.

Non c'è da preoccuparsi del cibo conservato all’interno, sulla qualità del quale le calamite non interferiscono in alcun modo.

Meglio, in ogni caso, trovare un nuovo posto per le calamite: sulla porta d’ingresso, sulla cappa della cucina oppure su pratiche lavagnette magnetiche.