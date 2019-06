Come sarà il clima del futuro? Lo svela la NASA!

Mai come in questi tempi si parla di clima, previsioni meteo, cambiamento climatico. E' dunque interessante conoscere l'opinione delle istituzioni scientifiche più qualificate a esprimersi in questo campo, il NOAA (U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration) e il Goddard Institute for Space Studies (NASA).

Secondo i dati raccolti e analizzati dai due enti, il pianeta si sta riscaldando molto di più di quanto dovrebbe. Le misurazioni che lo affermano sono molto scrupolose e sono state effettuate da 6.300 tra stazioni di ricerca, stazioni meteorologiche, navi e boe meteorologiche diffuse su tutto il pianeta. La valutazione ottenuta è la GISS Surface Temperature Analysis (GISTEMP). Secondo questi dati, il 2018 è stato il quarto anno più caldo mai registrato; il 2016 è stato l'anno più caldo dal 1880; il mese di aprile 2019 è stato il secondo aprile più caldo da che sono usate queste misurazioni. SI tratta di dati dai valori molto vicini all'esattezza assoluta: il margine di errore è infatti inferiore a un ventesimo di grado.

Ci aspettano dunque tempi bollenti (o, quanto meno, più caldi del previsto)? Se l'umanità non cambia le sue abitudini, rispettando maggiormente l'ecosistema, parrebbe proprio di sì...

(Foto di Pexels da Pixabay)