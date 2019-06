Perché al compleanno si tirano le orecchie?

La famosa usanza di tirare le orecchie a chi festeggia il compleanno, tante volte quanti gli anni compiuti, è molto diffusa in Italia, ma in quanti conoscono le origini di questo fenomeno?

Esistono due spiegazioni, entrambe provenienti da credenze popolari. Un tempo si riteneva infatti che la memoria fosse nelle orecchie, più precisamente nei padiglioni auricolari, e così il gesto di tirare i lobi non era altro che un modo per ricordare al festeggiato che il tempo passa per tutti, anche per lui.

La seconda versione invece è leggermente diversa: con l’invecchiamento biologico, naso e orecchie crescono (la pelle si “allunga”) e questo portava le persone a credere che lì fossero insediati la saggezza e la maturità. Tirare le orecchie pertanto significava prendere parte attivamente a questo singolare processo.

Nonostante le tradizioni, tirare le orecchie non è gradito dalla maggior parte degli italiani. Come fare dunque per evitarlo? Basta festeggiare il compleanno all’estero!