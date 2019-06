Stranezze da Louvre: cosa ci fa la foto di una squadra di basket accanto alla Gioconda?

Il prestigioso museo del Louvre, il museo più famoso al mondo, ha appena ospitato una particolare opera d'arte. Non un dipinto. Non un'installazione. Non una scultura. Si trattava della stampa con la foto di una squadra di basket dell'NBA, i Toronto Raptors.

Ma cosa ci fa la foto di una squadra di basket accanto a capolavori come la Gioconda? Be', si tratta di una storia che mescola sport e affetto dei tifosi. Alla fine di maggio, la pagina social dei Toronto Raptors ha pubblicato la foto di un emozionante canestro andato a segno. Il post diceva: «Da appendere al Louvre».

Visualizza questo post su Instagram Hang this in the Louvre Un post condiviso da Toronto Raptors (@raptors) in data: 26 Mag 2019 alle ore 11:42 PDT

Detto, fatto: una volenterosa tifosa, tale Athina, non ci ha pensato due volte. Ha comprato un biglietto per Parigi e si è recata al Louvre, dove ha appeso la foto del canestro, documentando tutto naturalmente sui social. Immagini e video sono poi stati rimossi. Ma erano già riusciti a fare il giro del mondo...

(Foto Getty Images)