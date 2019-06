Ansia da prova costume? Ecco come affrontarla

Se per alcuni l’arrivo del caldo significa mare, sole e spiagge, per altri l’estate è uno dei periodi più stressanti. Il motivo? La forma fisica!

Cresce sempre di più il fenomeno della “minaccia di identità sociale”, che ogni anno porta un italiano su due ad essere ansioso per la cosiddetta prova costume.

Uno studio di In a Bottle (www.inabottle.it), che ha chiesto il parere di 1.300 italiani tra i 20 e i 55 anni, ha evidenziato come il 54% degli adulti non si sentano pronti per sfoggiare il proprio fisico sotto l’ombrellone e le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti: migliaia di persone cadono prede dell’ansia e della mancanza di autostima. Il 21% degli intervistati ha confermato di non essere minimamente pronto per la prova costume, mentre il 33% è poco soddisfatto.

La maggioranza degli intervistati (35%) afferma che - per la prova costume - vuole solo far bella figura, mentre solo il 28% degli intervistati si mantiene in forma per la propria autostima, invece il 22% vuole un fisico scolpito per fare conquiste sulla spiaggia. Gli italiani, per mettersi in forma, utilizzano vari metodi: il 48% degli intervistati si affida ad una dieta rigidissima, il 33% passa gli ultimi mesi in palestra, il 28% aumenta a dismisura i consumi di frutta e verdura e il 23% dice addio a dolci e cibi ipercalorici.

Per evitare questa spirale di ansia e negatività che si forma attorno alla prova costume, uno dei consigli dei medici è quello di approcciare la “psicologia positiva”: si tratta di ascoltare il proprio pensiero e lasciar perdere il parere delle altre persone.