I Royal Baby che non ti aspetti

I Royal Baby piacciono. Conquistano il web e le simpatie generali. Merito di bellissime foto, pubblicate sulle pagine Instagram delle varie case reali, in cui pose naturali e sorrisi smaglianti sono oculatamente dosati tra immagini di visite ufficiali e post istituzionali.

Adesso è la volta dei Royal Baby di Svezia: Estelle, (6 anni), che erediterà un giorno il trono, e il fratellino Oscar (2 anni). Le immagini sono state pubblicate in occasione del Nationaldagen, il National Day svedese.

I Rpyal Baby sono ripresi mentre giocano in giardino, come tutti i bambini della loro età. La Principessa Estelle indossa però l'abito tradizionale, con i colori della bandiera svedese. I Royal Baby Estelle e Oscar sono figli della Principessa Victoria, futura Regina di Svezia, e del marito, il suo ex personal trainer Daniel Westling.