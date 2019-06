Ginnastica da divano. Come in palestra, ma sul sofa di casa!

Ormai non ci sono più scuse: con il sofa workout persino gli amanti del divano potranno tornare in forma! Il nuovo trend del mondo del fitness infatti potrebbe rivoluzionare per sempre la vita di migliaia di persone. Il divano, il “santo Graal” dei pigri, potrà così diventare il luogo dove fare attività fisica.

In cosa consiste quindi il “sofa workout”? La “ginnastica da divano” si pratica sfruttando il proprio sofà per effettuare esercizi fisici. Si tratta di esercizi tonificanti da svolgere comodamente, è proprio il caso di dirlo, sul proprio divano di casa. Il programma “sofa workout” è stato realizzato dagli esperti di fitness di Darebee in collaborazione con Nhs Choice, il sito del Servizio Sanitario Nazionale inglese. Gli esercizi consistono in piegamenti e sollevamenti pensati per utilizzare determinati muscoli: gambe, spalle e tronco. Questo programma di allenamenti è ideale anche per i principianti, visto che si possono impostare diversi livelli di difficoltà.

Se avete intenzione di approfondire il mondo della “ginnastica da divano”, sappiate che sono disponibili diversi libri che vi potranno aiutare a migliorare i vostri allenamenti. Il “sofa workout” non è però in grado di assicurare risultati per lungo tempo ma può essere un ottimo inizio per cambiare il proprio stile di vita sedentario.