Semifreddo alle fragole e timo, il delizioso dessert dell’estate

Con l’estate arriva una grande varietà di frutta, con cui si possono preparare molte prelibatezze. Nel mese di giugno è facile trovare in pasticceria dolci alla fragola, un frutto molto utilizzato nella nostra cucina. Per prepararvi al meglio per l’ondata di caldo, vi consigliamo i trucchi per preparare il semifreddo alle fragole e timo della famosa chef Laurel Evans, autrice del blog “Un’americana in cucina”.

Frutta e verdura sono gli alimenti più salutari e i nutrizionisti consigliano di mangiarle più volte al giorno. Prendiamo come esempio le fragole: si tratta di un ottimo “brucia-grassi” con un numero notevole di antiossidanti naturali. Ma le sorprese non finiscono qui, perché questo frutto ha diverse sostanze nutritive come calcio, vitamina C, potassio e magnesio. Le fragole attivano il metabolismo, combattono la cellulite, l’ipertensione e aiutano anche a dimagrire e ad evitare l’alitosi. Insomma, questo frutto è un toccasana non solo per la cucina.

«In Italia abbiamo la miglior frutta e verdura ma bisogna selezionarla. Per le fragole è importante che siano prive di muffe e ammaccature, oltre al picciolo saldo» commenta la Evans. Per preparare al meglio questo dolce c’è bisogno di fare prima una piccola spesa:

- bacca di vaniglia, preferibilmente l’estratto;

- panna fresca e a lunga conservazione;

- fragole;

- uova biologiche;

- rametti di timo;

- zucchero.

Una volta presi tutti gli ingredienti, si può iniziare a preparare il dolce: per cominciare, foderare uno stampo da plumcake con la pellicola trasparente e metterlo da parte. Nel frattempo, scaldare una pentola sul fuoco con fragole e zucchero insieme a qualche rametto di timo e un pizzico di sale. Tagliate il baccello di vaniglia e apritelo per arrivare ai semi in modo da unire il tutto con le fragole in padella, lasciando poi a fuoco medio per 4 minuti. Una volta tolte dalla pentola, frullate e inserite un poco di timo tritato. A questo punto è necessaria la cottura a bagnomaria: con la frusta montate il tutto per circa 5 minuti. Successivamente inserite il dolce delicatamente nello stampo preparato all’inizio, dopodichè copritelo con la pellicola e lasciatelo in freezer per almeno 6 ore ed avrete il vostro semifreddo alle fragole e timo, pronto da servire e guarnire a piacimento.