25 milioni di bagagli persi nel 2018, ecco la verità sulle compagnie aeree

A chi non è mai capitato di perdere una valigia per colpa di qualche compagnia aerea? Se siete tra quelle poche persone che non hanno avuto problemi, sappiate finora siete stati molto fortunati, perché solo nel 2018 sono stati smarriti più di 25 milioni di bagagli!

Secondo lo studio realizzato da Sita, un’azienda del settore, in tutto il mondo le compagnie aeree perdono le valigie di milioni di passeggeri. A guidare questa speciale classifica è l’Europa, dove solo quest’anno circa 7,29 milioni di bagagli sono stati smarriti, mentre nel Nord America il numero crolla a 2,85 milioni ed in Asia il fenomeno è ancora minore, con solo 1,77 milioni di valigie disperse.

Anche se i numeri sono molto allarmanti, la Sita afferma che sono stati fatti passi in avanti negli ultimi anni: nel 2007 infatti i dati sui bagagli erano preoccupanti, con oltre 46 milioni di valigie perdute. Per cercare di arginare il fenomeno, diverse compagnie aeree hanno iniziato ad utilizzare delle contromisure come le etichette elettroniche e scanner mobili per identificare le varie borse.

Ma qual è la causa degli smarrimenti dei bagagli? Uno dei motivi principali sono i ritardi dei voli o le coincidenze mancate. Un altro fattore da tenere presente è la difficoltà della gestione delle valigie: in diversi aeroporti è tutto affidato ad aziende esterne e non sempre le compagnie aeree hanno la libertà di coordinare i bagagli. C’è persino un problema di tecnologia: nei piccoli scali infatti ci possono essere problemi nell’identificare le etichette con il codice a barre, nonostante questo meccanismo sia utilizzato sin dagli anni ’50.

Se qualcuno smarrisce il proprio bagaglio ha tempo fino a 21 giorni per far reclamo, superata questa scadenza la compagnia può decidere se distruggere tale valigia o metterla addirittura all’asta.