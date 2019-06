La Nasa cerca la playlist perfetta per il prossimo viaggio sulla Luna

David Bowie la definirebbe una “stranezza spaziale”, fatto sta che la NASA ha lanciato una particolare iniziativa. L’organizzazione spaziale statunitense ha chiesto ai propri follower una playlist di canzoni da ascoltare durante la prossima missione lunare, prevista per il 2024.

La Nasa ha lanciato, tramite il proprio account ufficiale di Twitter, l'iniziativa che si concluderà il prossimo 28 giugno. Le canzoni che verranno scelte faranno parte della playlist del prossimo viaggio lunare e saranno trasmesse in anteprima il prossimo 13 e 14 luglio presso la Third Rock Radio, la radio della Nasa.

50 years ago, NASA was preparing to land humans on the Moon. Now, we’re getting ready to return by 2024. In honor of the #Apollo50th anniversary, we’re making a playlist fit for a lunar journey with @ThirdRockRadio. Til June 28, share a song you’d include with #NASAMoonTunes! pic.twitter.com/FXxHsz5Hjj