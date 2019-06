Perché il peso cambia di giorno in giorno? Ecco la risposta

Il nostro peso aumenta dalla sera alla mattina, ma la colpa non è della bilancia bensì dell’organismo!

Tutti i nutrizionisti affermano che è inutile pesarsi quotidianamente o addirittura più volte nella stessa giornata, poiché il nostro corpo reagisce a numerosi stimoli durante le giornate. I medici infatti dichiarano che è necessario pesarsi una sola volta a settimana. D’altronde mettersi sulla bilancia ogni giorno potrebbe scoraggiare qualsiasi persona, soprattutto se non nota dei miglioramenti. Proprio per questo i medici consigliano di evitare di pesarsi in determinati periodi. Ecco allora i momenti sconsigliati per salire sulla bilancia:

- Dopo un’abbondante cena: i chili in più sono per lo più liquidi e la situazione tornerà alla normalità dopo un solo giorno.

- Dopo aver mangiato sushi, pizza o salato: anche in questo caso, il peso aumenta per colpa dei liquidi e della quantità di sodio ingerito.

- Intestino pigro: ...in questo caso evitate di salire sulla bilancia.

- Dopo un lungo viaggio: se siete rimasti seduti per diverso tempo, potreste avere uno squilibrio elettrolitico che aumenterà temporaneamente il vostro peso.

- In caso di ciclo mestruale: per le donne è un momento molto particolare, in cui si sentono gonfie e mangiano spesso senza controllarsi. Anche la settimana prima delle mestruazioni è un momento delicato: il peso aumenta inesorabilmente per colpa dei liquidi.

- Dopo un allenamento: i grandi atleti, dopo aver fatto un intenso allenamento, evitano il confronto con la bilancia per qualche giorno. Il motivo? La mancanza di sali minerali, che portano ad una ristagnazione dei liquidi.