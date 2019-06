Emicrania da gelato... e non solo. I cibi che influiscono sul mal di testa

Soffrite di mal di testa e non capite il perché? La colpa potrebbe essere del cibo! Secondo una ricerca infatti tutto quello che mangiamo può influire fortemente sulle nostre emicranie, e alcuni nostri comportamenti, come il digiuno, sono altamente nocivi.

Grazie ad una ricerca si è scoperta una connessione tra alcuni alimenti e le emicranie. Di seguito ecco la lista di cibi che è meglio evitare per il benessere mentale:

- Bevande gassate: l’aspartame presente nelle bibite può causare numerosi fastidi se assunto in grosse quantità. Può infatti portare vertigini o addirittura perdite di memoria.

- Formaggi, avocado, banane e vino rosso: in questi alimenti c’è la tiramina, una sostanza che solitamente viene digerita senza alcun problema ma in caso di un deficit di monoaminossidasi può provocare forti emicranie.

- Cioccolato: uno degli alimenti più consumati al mondo ha però alcune controindicazioni. Contiene caffeina, feniletilamina e tiramida, che se ad alcuni può portare uno stato di euforia ad altri provoca solo mal di testa.

- Gomme da masticare: il continuo masticare e il movimento infinito delle mandibole possono provocare forti dolori al capo.

- Gelato: quando si ingerisce qualcosa di freddo i vasi sanguigni presenti nel palato e nella regione frontale si restringono, portando il famoso “mal di testa da gelato”. Il consiglio è di mangiarlo lentamente.

- Sale: una ricerca ha confermato una relazione tra emicranie e sodio. Il problema è che questa sostanza può trovarsi in tantissimi alimenti, dai formaggi alle verdure.

- Cucina cinese: il glutammato monosodico, utilizzato spesso nella gastronomia orientale (come nella salsa di soia), può portare mal di testa improvvisi.

- Salumi: gli additivi presenti in questi cibi, dopo essersi trasformati in ossido nitrico, aumentano il flusso sanguigno al cervello e di conseguenza provocare forti emicranie in entrambi i lati della testa.

- Digiunare: saltare i pasti è sempre sconsigliato. In questo caso la mancanza di glucosio incide negativamente sul corpo portando spesso un notevole fastidio.