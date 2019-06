Dieta e zodiaco: come tornare in forma segno per segno!

Siete disperati perché non riuscite a perdere neanche un etto nonostante dieta e palestra? Probabilmente non avete tenuto conto del vostro segno zodiacale! Grazie all’oroscopo infatti è facile trovare dei consigli per tornare in forma.

Lo zodiaco infatti tiene conto della personalità di ognuno, oltre che dei pregi e dei difetti, dando la possibilità di scoprire i migliori allenamenti e l’alimentazione più salutare segno per segno. Ecco allora i consigli per tornare in forma tramite l’oroscopo:

- Ariete: molto competitivo, per dimagrire meglio trovare un amico che si alleni o che si metta a dieta con lui.

- Toro: attratti solo dal lusso e dalla gola, devono essere invogliati a iniziare qualcosa di nuovo. Una palestra con piscina o un'alimentazione stravagante potrebbero aiutare.

- Gemelli: ama il movimento, quindi è uno dei segni zodiacali più adatti all’allenamento e alle diete.

- Cancro: è una persona che ama cucinare per sé e per gli altri. Se troverà compagnia per la dieta, sicuramente la sua creatività tra i fornelli sarà utile.

- Leone: uno dei più socievoli, adora fare sport di squadra anche perché riesce a scaricare tutte le energie represse.

- Vergine: è alla ricerca perenne della perfezione, se non ottiene rapidamente qualche risultato si scoraggia. Come mettersi in forma? Con una nuova routine.

- Bilancia: un individuo non interessato agli ultimi trend di allenamenti e alimentazione, preferisce cose semplici ed efficaci, preferibilmente in compagnia.

- Scorpione: al contrario del suo predecessore, lo scorpione adora l’estremo, vive con il motto “o tutto o niente”. Per mettersi in forma sarebbe disposto anche a cambiare completamente stile di vita.

- Sagittario: adora divertirsi, quindi per portarlo a fare attività fisica l’ideale è unire il rischio al divertimento, come può essere l’arrampicata su parete o l’escursionismo.

- Capricorno: perfezionista fino al midollo, gli basterà rispettare il nuovo stile di vita attentamente studiato per dimagrire.

- Acquario: il più informato sugli ultimi trend di alimentazione e fitness, adora sperimentare tutto sulla propria pelle.

- Pesci: è una persona che preferisce allenamenti mentalmente stimolanti. Essendo un segno d’acqua, anche il nuoto è una delle attività preferite.