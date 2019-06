Cantare in coro (anche online) fa bene alla salute! Lo dice la scienza

Cantare è uno dei migliori modi per dare benessere al nostro cervello, soprattutto se si è in tanti!

Secondo uno studio della University College of London coloro che cantano in cori, che siano dal vivo oppure online, godono di significativi benefici sulla salute.

Lo studio, diretto dalla ricercatrice Daisy Fancourt, ha dimostrato che il canto online è un fenomeno molto diffuso e ha evidenziato alcuni interessanti risultati: «È stato incredibile» ha affermato Eric Whitacre, un compositore che ha contribuito alla ricerca, «Abbiamo scoperto che ci sono molte comunità online che sono nate anche con vari obiettivi oltre il coro, altri addirittura hanno creato importanti legami tra persone che non si sono mai viste». Il canto - in un coro vero e proprio o solo online - oltre a far bene al cervello, riesce a creare numerosi legami in un mondo dove l’avvento dei social network ha rivoluzionato il modo di comunicare.

Secondo gli scienziati infatti non c’è bisogno di vedersi di persona per cantare in coro, perché l’importante è cantare assieme. Fancourt, insieme a Whitacre, ha sottoposto un questionario a 2.316 cantanti corali virtuali e ad altrettanti che si esibiscono live. Il risultato? I quasi 5mila cantanti risultano tutti entusiasti, anche chi non canta effettivamente in un coro ogni giorno. Con internet d’altronde è possibile seguire lezioni o allenarsi online con altri coristi senza contare i nuovi legami che, senza la rete, non si sarebbero potuti creare.