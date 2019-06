Tornare in forma? In compagnia è meglio!

In palestra a sudare le proverbiali sette camicie? Se i risultati non arrivano è perché probabilmente vi allenate da soli! L’arrivo dell’estate è ormai alle porte e in molti stanno cercando di tornare in forma ma non sempre farlo in solitaria è la scelta giusta, lo dice la scienza.

Numerose ricerche affermano che fare attività sportiva in compagnia migliora l’umore, la propria volontà e il livello degli esercizi, quindi la prossima volta che avete intenzione di andare a correre o in palestra, meglio chiedere a un amico di accompagnarvi.

L’attività fisica più diffusa è il jogging ma, ammettiamolo, quanto è noioso farlo da soli? Correre con qualcuno di fianco permette di far passare il tempo più velocemente e gli esercizi risulteranno più efficaci. Un altro ottimo modo per tenersi in forma in compagnia è il tennis. Per i più intraprendenti invece, c’è la danza, ed è qui che il vostro partner può aiutare maggiormente: di solito non si entra mai da soli in una sala da ballo, che sia tip tap, danza classica o salsa, essere in compagnia aiuta sicuramente a rompere il ghiaccio.

Per i più pigri infine esistono esercizi da fare comodamente a casa: gli addominali schiena contro schiena ad esempio sono uno degli allenamenti più utilizzati insieme al leg press, che consiste nello spostare il compagno con la sola forza delle gambe.