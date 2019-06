Rosso fuoco: ecco perché Meghan può osare il rossetto più audace. E Kate no

Due duchesse, due stili totalmente diversi. Persino nella scelta del rossetto. Perché, se la Duchessa del Sussex non si fa problemi nell'ostentare sulle labbra colori accesi e rossetti sfacciatamente rossi, la Duchessa di Cambridge si fa notare per toni nude look e decisamente più naturali.

Insomma, la sfida di stile tra Meghan Markle e Kate Middleton si gioca anche sul colore del lipstick. Così, se Kate può ostentare i più opulenti gioielli reali (cosa che invece Meghan non può fare), la Duchessa del Sussex gioca con le tinte più fashion e estreme.

Non si tratta solo di gusti, naturalmente (anche se Meghan Markle, già dai tempi in cui era attrice, amava un make up appunto "da diva"). In gioco c'è anche l'etichetta di corte.

Kate Middleton è destinata a diventare Regina. Dunque indosserà di diritto i preziosi gioielli della Corona. Ma si distinguerà anche per un look naturale, mai sopra le righe (come fa già adesso, scegliendo solo colori neutri o appena rosati per il suo make up). Meghan invece non sembra in dirittura d'arrivo sul trono (il Principe Harry è sesto nella linea di successione): non le spettano dunque le tiare e i diamanti più sfarzosi, ma in cambio le è concessa maggiore libertà in tema di look. Opportunità che la Duchessa del Sussex non si sta certo lasciando sfuggire..