Il giro del mondo in treno. 14 paesi in 56 giorni!

Viaggio in giro per il mondo in treno? Sappiate che Railbookers ha la soluzione: il biglietto “Around the World”! Grazie a questo ticket infatti, si potranno visitare quattro continenti e oltre 20 città, tutte ovviamente in treno.

L’agenzia britannica ha lanciato il pacchetto per un viaggio di 56 giorni che include i posti più iconici del mondo ferroviario, come la Transiberiana in Mongolia. Con il biglietto “Around the World” si potrà visitare inoltre Vienna, Praga, Roma, Londra, Ginevra, Venezia, Amburgo, Copenhagen, Hong Kong, Pechino, Perth, Xian, Mosca, Helsinki, Stoccolma, Sydney, Ulaanbaatar, Los Angeles, New York, Chicago, Grand Canyon, Grand Juction e Zion National Park, insomma un’offerta capace di soddisfare anche i viaggiatori più esigenti!

Il viaggio prevede la partenza da Londra ma l’itinerario lo potrete decidere voi! Si avrà persino la possibilità di visitare luoghi che possono essere raggiunti solamente in treno, scoprendo così nuove culture, cucine, monumenti e attrazioni che in pochi hanno potuto osservare con i propri occhi. Grazie allo speciale biglietto infatti, si potrà passare in poco tempo dal passeggiare nella Walk of Fame di Hollywood per finire qualche giorno dopo sulla Grande Muraglia Cinese!

Al biglietto “Around the World” è possibile integrare il Fast Pass, che include tutti gli ingressi ai vari musei, 40 colazioni, 42 pernottamenti in hotel (gli altri sono già inclusi in treno) e 51 pasti. Il prezzo però non è da tutti: il giro del mondo in treno infatti si aggira sui 15mila euro, ovvero circa 270 euro al giorno.