Crisi tra Bradley Cooper e Irina Shayk: c'è di mezzo Lady GaGa?

C'è aria di crisi tra Bradley Cooper e Irina Shayk? Secondo Page Six, la pagina di indiscrezioni del New York Times, sì. La coppia Cooper-Shayk, che ha anche una bambina di due anni, la piccola Lea De Seine, non starebbe passando un periodo sereno.

«Continuano a provarci per il bene della figlia», si sussurra «ma le cose non vanno bene... Continuano a provarci per il bene della figlia, ma nessuno dei due è felice. La relazione è appesa a un filo».

La notizia della crisi ha fatto venire in mente a molti i pettegolezzi sul rapporto tra Bradley Cooper e Lady GaGa, ai tempi della lavorazione del film "A Star Is Born". Il loro duetto, durante la notte degli Oscar, era stato emozionante e l'intesa, tra loro, era evidente. Tanto che Lady GaGa aveva anche smentito i gossip che si erano susseguiti: «La gente ha visto amore tra di noi, e indovinate un po’? Questo è quello che volevamo succedesse. Siamo stati bravi».

Guardando al passato, fa adesso riflettere il fatto che Lady GaGa, poco dopo la notte degli Oscar, abbia anche interrotto la relazione con il fidanzato Christian Carino, quando già si parlava di matrimonio.

Bradley Cooper (44 anni) e Irina Shayk (33 anni) avevano iniziato a frequentarsi nel 2015. la crisi porterà a una vera rottura? Staremo a vedere.

