Lina Wertmüller premiata con l’Oscar alla carriera!

L’Academy ha annunciato che consegnerà l’Oscar alla carriera a Lina Wertmüller! La regista italiana riceverà il prestigioso riconoscimento il prossimo 27 ottobre durante gli “Annual Governors Awards”. Si tratta di una grandissima soddisfazione per la regista romana, che è stata inoltre la prima donna ad essere candidata all’Oscar come “migliore regista” nel 1977 con la pellicola “Pasqualino Settebellezze”.

«È un’immensa gioia, una grande vittoria per tutti noi» afferma Pascal Vicedomini, giornalista e produttore che ha da sempre sostenuto la Wertmüller. La fama e la bravura della regista italiana sono riconosciute da tutto il mondo, come confermano i vari premi ricevuti durante la sua carriera e le numerose nomine ad honorem, come quella di presidente onorario del “Capri, Hollywood - International Film Festival”, evento che si svolge ogni anno nella bellissima isola campana. «Sono molto contenta per il premio» ha confessato la regista 90enne. «Non me lo aspettavo e per questo è ancora più gradito. Gli americani, grazie a Dio, mi hanno sempre voluto bene». Mentre la Wertmüller si gode l’inaspettato premio, Vicedomini già guarda avanti: «Adesso manca solo la stella sulla Walk of Fame» afferma il produttore, «Abbiamo già avviato le pratiche, aspettiamo solo la conferma».

Insieme a Lina Wertmüller, l’Academy ha deciso di premiare anche David Lynch, Geena Davis e Wes Studi. «Questi quattro registi hanno cambiato per sempre il cinema» si legge in una nota diffusa dall’Academy. Per la regista e sceneggiatrice italiana solo complimenti: «La Wertmüller si è distinta in maniera incredibile durante tutta la sua carriera e il contributo che ha dato al cinema è inestimabile».

Foto: Getty