Addormentarsi sotto un cielo stellato non è mai stato così comodo!

Avete sempre sognato un luogo dove poter osservare il cielo stellato? In Piemonte si può soggiornare all'interno delle “Stars box”, vere e proprie camere da letto... con il tetto apribile. Queste stanze, interamente in legno e con il tetto movibile, sono state presentate ufficialmente alla Milano Design Week e stanno riscuotendo un enorme successo.

Visualizza questo post su Instagram #starsbox Un post condiviso da @ rifugiomongioie in data: 1 Giu 2019 alle ore 10:25 PDT

Le Stars box sono delle mini camere con uno spazio sufficiente a far entrare un letto matrimoniale. Grazie al tetto apribile è possibile avere una splendida vista del cielo stellato direttamente e comodamente sdraiati su un comodo materasso.

Le prime camere sono state realizzate nel comune di Ormea, presso il rifugio Mongioie, situato tra il cuneese e la Liguria. Altre sono state inserite a Cascina Montebi, Merana e Trisobbio, in provincia di Alessandria, mentre sono state da poco ufficialmente aperte altre cinque Stars box durante l’inaugurazione del Baladin Open Garden a Piozzo, sempre nel Piemonte.

Le primissime Stars box hanno aperto le loro porte il 10 agosto dello scorso anno, proprio in occasione di San Lorenzo, la notte delle stelle cadenti. Si tratta di una rivisitazione moderna delle case dei pastori. «Abbiamo impresso la scritta “look up”, che ha un doppio significato: guardare in alto ma anche guarda oltre!» affermano i due architetti Lara Sappa e Fabio Revetria, che hanno progettato le prime Stars box in Italia.