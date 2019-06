Gelato alla rapa rossa, gorgonzola e zenzero. Il gelato gastronomico è il trend dell'estate

Gorgonzola, rapa rossa, limone, zenzero e pinoli tostati: dite addio ai classici gelati con cioccolato e crema e lasciatevi trasportare dal nuovo trend, il gelato “gastronomico”.

Secondo una ricerca effettuata sui delivery food, gli italiani, che rimangono comunque fedeli ai tradizionali nocciola e stracciatella, stanno iniziando a sperimentare nuovi gusti originali e ricercati.

Il nuovo trend gastronomico sta spopolando in tutta la Penisola: oltre ai soliti gusti tradizionali come stracciatella, nocciola e crema infatti, se ne aggiungono di nuovi e sorprendenti come quello al gorgonzola o alla mozzarella di bufala. I gelati tradizionali restano tuttavia ancora quelli più richiesti, almeno nelle grandi città: a Roma, Firenze, Bologna, Milano e Verona i preferiti rimangono nocciola, stracciatella, crema, insieme al caramello salato. A Torino invece regna incontrastato il gianduia. Il cioccolato bianco è in cima alle preferenze a Bari, mentre a Napoli il gusto kinder è il più gustato.

Nella Capitale invece regna la varietà, come dimostrano i gelati alla noce e salsa al gorgonzola, menta pancalieri, latte di bufala e pepe rosa del Madagascar.

I dati analizzati dalla ricerca sui food delivery mostrano come la maggiore domanda sia a Milano – che in questi giorni sta toccando temperature molto alte – seguita immediatamente da Roma e Firenze.