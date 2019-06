Pizza a colazione. Ecco perché è anche meglio dei cereali

E' la pizza la miglior colazione possibile! A sostenerlo è la nutrizionista americana Chelsey Amer, che ha realizzato una ricerca approfondita sugli apporti energetici tra la pizza e i cereali, uno degli alimenti più consumati a colazione.

Secondi i risultati della ricerca, mangiare la pizza a colazione sarebbe una delle migliori alternative ad una colazione classica, soprattutto se consumata entro le 10 di mattina.

La pizza, uno degli alimenti più amati dagli italiani, è sicuramente un concentrato di carboidrati e contiene numerose proteine, inoltre in caso ci sia come ingrediente qualche verdura è ancora meglio. «È incredibile ma una fetta media di pizza e una tazza di cereali con latte intero contengono quasi le stesse calorie» afferma la Amer, «La pizza però ha un alto valore proteico oltre a dare un senso di sazietà maggiore durante la mattinata» ha concluso la nutrizionista.

Naturalmente la scelta della pizza è la cosa più difficile: quelle farcite con le verdure sono le più salutari e consigliate ma se scegliete quelle con formaggi e salumi, probabilmente la colazione non sarà altrettanto sana.

La Amer però precisa che, nonostante la pizza abbia solo qualità benefiche per l’organismo, la scelta migliore per la colazione rimangono comunque i cereali, a patto di controllare per bene le etichette e la quantità di zuccheri.