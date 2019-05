Il lavoro? Dipende dal segno zodiacale!

Trovare il lavoro dei propri sogni non è mai facile a meno che… non vi affidiate allo zodiaco! Secondo vari astrologi, i nostri segni zodiacali, mostrando tutti i pregi e difetti, possono aiutarci nella ricerca del lavoro.

Non basta sapere solamente il proprio segno zodiacale: c’è anche da tener presente la posizione dei pianeti che influiscono molto sulla nostra vita, come per esempio Mercurio.

Di seguito ecco i lavori ideali per ogni segno zodiacale:

- Ariete: è una persona che ama il rischio, odia la routine ed è sempre indaffarata. Le migliori posizioni lavorative sono il pilota, il militare ma anche professioni come missionario o esploratore.

- Toro: di solito è un individuo calmo, paziente e poco adatto a lavorare in un ambiente precario. Una persona indecisa per natura, lascia sempre le decisioni agli altri però se è a capo di un’azienda, sarà molto esigente.

- Gemelli: essendo il segno dell’intelligenza, è sprecato in ruoli esecutivi. Preferisce lavori dove sono necessari l’empatia e l’adattamento come l’attore, la spia, il venditore o il presentatore.

- Cancro: persona che odia il rischio e le critiche personali. Può facilmente diventare un letterato ma anche un albergatore, preferibilmente in località balneari.

- Leone: molto protettivo e orgoglioso. Ama svolgere attività che lo innalzano in confronto agli altri come potrebbe essere il diplomatico, il politico, l’imprenditore o l’attore.

- Vergine: uno dei segni più intelligenti, riesce ad adattarsi a qualsiasi situazione. Ottime possibilità di diventare giornalista, politico, filosofo ma anche ghost writer e governante.

- Bilancia: è un individuo che ha una sensibilità maggiore e adora tutto ciò che è “bello”. Potrebbe realizzarsi facilmente in vari ambiti, come quello artistico (attore, modello, stilista) ma anche come giornalista.

- Scorpione: incontentabile e amante del rischio, è sicuramente uno dei segni più intraprendenti. I migliori lavori? Giocatore di poker, speaker, avventuriero e anche playboy!

- Sagittario: una persona fin troppo ottimista e che spesso viene accecata dalla troppa ambizione. Ricopre facilmente delle posizioni dinamiche in vari ambiti, passando da quelli sportivi a quelli religiosi.

- Capricorno: ha sempre in chiaro il suo futuro e cerca di raggiungerlo nel minor tempo possibile. Di solito preferisce lavorare in solitaria. Medico, politico, informatico o imprenditore i ruoli ideali.

- Acquario: il più sociale tra tutti i segni. La sua intelligenza potrebbe portarlo a diventare un famoso giornalista o parte di un team vincente, visto che possiede molte qualità.

- Pesci: molto fantasioso e intuitivo, capace di integrarsi facilmente e di entrare in ambiti scientifici, filosofici, sportivi o artistici. Può realizzarsi in ogni campo che desidera basta che dia sfogo alla sua genialità.