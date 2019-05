Parigi. La Torre Eiffel sarà circondata dal verde

Un maestoso giardino completamente pedonale intorno alla Torre Eiffel: è questo il progetto della sindaca di Parigi, Anne Hidalgo. L’idea prevede la realizzazione di 54 ettari di spazi verdi entro il 2030.

Il progetto consiste nel trasformare le strade che portano al monumento simbolo della Francia in viali pieni di alberi. «La Torre Eiffel e i suoi dintorni diventeranno il centro delle passeggiate e dei momenti di relax per i turisti e per i cittadini parigini, che potranno godere di un panorama mozzafiato e un ambiente tranquillo» dichiara Anne Hidalgo.

Il “Grand site Tour Eiffel”, questo il nome del progetto, verrà realizzato dall'architetto americano Kathryn Gustafson. L’obiettivo principale di quest’opera è quello di eliminare completamente la circolazione delle auto vicino al monumento. In questo modo Parigi vuole combattere l’inquinamento e lo smog urbano, realizzando un vero e proprio polmone verde all’interno della città.

I lavori per l’inserimento dei 54 ettari di verde inizieranno alla fine del 2020 e si fermeranno nel 2024 per le Olimpiadi di Parigi. La fine dei lavori è prevista non oltre il 2030. «Questo progetto vuole essere il punto di partenza di una città più verde» afferma la Hidalgo, «Abbiamo tempo fino al 2030 per cercare di ridurre l’inquinamento e la produzione di gas a effetto serra per diminuire i repentini cambiamenti climatici».