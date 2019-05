Burn out: lo stress da lavoro è ufficialmente una sindrome!

Il burn out, fenomeno che colpisce migliaia di persone l’anno, è stato riconosciuto ufficialmente come una sindrome. Lo ha confermato l’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), che dichiara come lo stress cronico possa portare diversi problemi sia a livello fisico che mentale.

Ma cos’è esattamente il burn out? Il termine deriva dall’inglese e significa “bruciato, fuso” e vuole indicare una persona con forte stress emotivo. Questo fenomeno colpisce specialmente le professioni di aiuto come - per esempio - infermieri e poliziotti che arrivano ad avere un senso di rifiuto verso il proprio lavoro.

Durante l’11esima revisione della classificazione internazionale delle malattie, il burn out è stato riconosciuto come “fenomeno professionale” a differenza della dipendenza dei videogames, ritenuta adesso una vera e propria patologia. L’Oms infatti inserisce lo stress da lavoro come uno dei “fattori che influenzano la salute o il contatto con i servizi sanitari”: in altre parole una sindrome per cui le persone contattano i vari servizi medici per disturbi che non sono ritenute malattie.

«Il burn out è definito nell’ICD-11 come una “una sindrome concettualizzata come conseguenza dello stress cronico sul posto di lavoro che non è stato gestito con successo"» si legge in una nota dell’Oms. Tutto ciò è caratterizzato da tre fattori:

- sentimenti di esaurimento

- lontananza mentale dal proprio lavoro

- ridotta efficacia professionale

L’Oms ci tiene a precisare che «Il burn out si riferisce esclusivamente a fenomeni nel contesto occupazionale e non è applicabile per esperienze in altri ambiti di vita».