Cactus in casa. Tutti i benefici che non ti aspetti

Secondo l’antica disciplina cinese Feng Shui, che ha come obiettivo quello di vivere in un luogo di benessere fisico e mentale, il cactus è un elemento imprescindibile in ogni abitazione.

Grazie all’energia “Yang” e alle loro spine, le piante grasse neutralizzerebbero facilmente le forze negative, estendendo il loro effetto a protezione anche di quanti vivano nei paraggi, come un bodyguard invisibile!

Le spine però hanno anche un altro significato: aiutano le persone a spingersi oltre i propri limiti e a capire l’importanza del “no”.

Non tutti però vedono di buon auspicio i cactus: ci sono diverse tradizioni popolari che sostengono che le spine somiglino a delle frecce, che diffondono energia negativa nello spazio circostante. Per questo motivo le piante grasse non devono assolutamente essere collocate vicino al viso, al divano o alla poltrona. Le loro posizioni ideali? Sul balcone, in giardino, vicino le finestre o la porta di casa. Lasciate intatta la vostra camera da letto e la cucina: i cactus potrebbero facilmente rovinare l’atmosfera!