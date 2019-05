Charlotte Casiraghi: nozze il 1 giugno!

Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam si sposano il 1 giugno a Monaco. La cerimonia dovrebbe svolgersi nel Salone di Stato di Palazzo Grimaldi.

C'è grande attesa per il matrimonio di Charlotte, che avrebbe già dovuto essere celebrato la scorsa estate a Pantelleria. Ma la nascita del figlio della copia, il piccolo Balthazar, aveva fatto cambiare i piani a Charlotte e Dimitri. Pare invece che adesso sia tutto pronto per la doppia cerimonia. Ci sarà infatti un matrimonio civile, a Palazzo Grimaldi, e uno religioso, si dice a Saint-Rèmy-de-Provence, durante il quale Balthazar sarà battezzato.

E' stata rivelata (dal settimanale Oggi) anche la lista nozze di Charlotte. E' la boutique monegasca Czarina che ha avuto il privilegio di essere stata scelta da Charlotte. I pezzi più costosi? Un secretary China style del 1880 (140.000 euro) e un servizio da tavola in porcellana, per 12 persone, serie Tobacco Leaf (29.510 euro). Tra gli altri oggetti, un calamaio in argento del 1900 circa (4.000 euro), scatole portasigari, di cui una col ritratto di Che Guevara sul coperchio (2.300 euro). I pezzi più "a buon mercato" (si fa per dire) sono dei tritapepe (240 euro) e il piattino foglia di geranio, con rana (45 euro).

Indiscrezioni anche sulla band che dovrebbe intrattenere gli ospiti durante il ricevimento: si tratterebbe di Alessandro Ristori & The Portofinos, il cui repertorio vanta cover classiche, da Tom Jones e Frank Sinatra a Mina e Celentano.

Nulla si sa invece dell'abito che indosserà Charlotte. Per quello, dovremo aspettare le nozze...

(Foto Getty Images)