Volete andare a pranzo da George Clooney? Ecco come fare

Davvero George? Ebbene sì: George Clooney invita un fortunato/a a pranzo a casa sua. A Villa Oleandra, sul lago di Como. E, se pensate che si tratti di uno scherzo, vi sbagliate. A dirvi che è tutto vero è Clooney in persona, con questo video:

George va dritto al sodo: «Ciao, Amal e io siamo felici di invitarti a pranzo nella nostra casa in Italia. So cosa pensi e no, non è uno scherzo». Va detto che il pranzo non sarà un'abbuffata: si tratta di toast, formaggi e prosecco. ma volete mettere, stare a tu per tu con una celebrità con George Clooney?

Il motivo non è un improvviso colpo di follia dell'attore: quello di Clooney è un gesto benefico. Il pranzo a Villa Oleandra infatti vuole promuovere l’attività della Clooney Foundation for Justice, la fondazione che tutela gli emarginati, i rifugiati, i perseguitati da governi dittatoriali. Donando una cifra alla Fondazione (le quote vanno da 25 a 5000 dollari) si può essere sorteggiati per l'ambito pranzetto. Più si dona, più aumentano le probabilità di essere estratti a sorte. Un avvertimento per le fan di Clooney, però, prima che dilapidino tutti i risparmi: all'incontro sarà naturalmente presente anche la moglie di George, Amal Clooney.